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19:01   19 Марта 2018
Весь мир
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ООН встревожена фактами ограничения свободы слова на Украине

ООН встревожена фактами ограничения свободы слова на Украине

В ООН констатировали сохранение практики насилия над журналистами на территории Украины.

В докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) всемирной организации говорится, что на Украине с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года зафиксировано десять инцидентов посягательства на свободу мнений, их выражения и на свободу СМИ.

Помимо этого, зарегистрировано шесть случаев физических нападений на журналистов, из них пять, когда нападали члены радикальных правых группировок. Отмечается, что во время нападений присутствовали представители украинских правоохранительных органов, но никак не препятствовали.

В ООН сообщили, что журналисты многократно обращались с жалобами на затягивание процессов расследования таких инцидентов.

Накануне МИД РФ, комментировал выдворение с Украины российской журналистки телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой. Москва призывала международное сообщество решительно осудить репрессивную политику Украины против СМИ.

Автор: Екатерина Розина
#украина #оон #политика #сми #нападения #весь мир #репрессии
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