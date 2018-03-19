Президент Болгарии поздравил Путина с победой на выборах президента РФ
Болгарский лидер Румен Радев надеется, что София и Москва будут работать над «развертыванием потенциала двустороннего сотрудничества».
Президент Болгарии поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы РФ. Радев рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, в интересах и во благо народов Болгарии и России.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.