Президент Болгарии поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Болгарский лидер Румен Радев надеется, что София и Москва будут работать над «развертыванием потенциала двустороннего сотрудничества».

Президент Болгарии поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы РФ. Радев рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, в интересах и во благо народов Болгарии и России.