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18:33   19 Марта 2018
Весь мир
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Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме.

Причиной вызова стало заявление Москвы о том, что королевство входит в список стран, которые могли быть причастны к разработке отравляющего вещества, убившего Скрипаля и его дочь.

Сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об инциденте в Солсбери, заметила, что вероятным источником происхождения вещества являются страны, которые проводят интенсивные исследования с химическими препаратами. В списке упомянутых Захаровой стран фигурировала Швеция.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём сочла реплику Захаровой неприемлемой.

Ранее Тереза Мэй выступила с обвинением,что Скрипаль с дочерью были отравлены разработанным в России боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». 

Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к инциденту. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству и направляла обращение на получение доступа к материалам расследования, однако Лондон отказал.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию. Он напомнил, что в России химоружия нет, его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Российский лидер сообщил о готовности Москвы к сотрудничеству в расследовании, но уточнил, что для этого необходима заинтересованность с другой стороны.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #швеция #скандал #весь мир #скрипаль
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