Дутерте поздравил Путина с переизбранием

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил самые теплые слова в поздравлении Владимиру Путину, переизбранному на пост главы государства. Об этом говорится в заявлении министра внешнеполитического ведомства островного государства Алана Питера Кайетано.

Президент Дутерте пожелал главе российского государства успеха в деле продвижения страны к еще большему прогрессу, а также в обеспечении мира и стабильности в регионе и на мировой арене.

Дутерте также заявил о намерении продолжать работать с Путиным с целью дальнейшего укрепления отношений и углубления совместной работы по наращиванию диалога между АСЕАН и Россией.

Накануне Путина поздравил президент Мавритании Мохаммед Ульд Абдель-Азиз.