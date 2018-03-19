Президент Мавритании поздравил Путина с победой на президентских выборах

Мавританский лидер Мохаммед Ульд Абдель-Азиз направил поздравление Владимиру Путину в связи с победой на выборах президента России.

Абдель-Азиз заявил, что рад направить Путину горячие поздравления и пожелать крепкого здоровья, а также еще большего прогресса и процветания «братскому российскому народу». Об этом говорится в заявлении пресс-службы мавританского лидера.

Также президент Мавритании подчеркнул, что постоянно стремится к развитию отношений и сотрудничества между странами на благо общих интересов.