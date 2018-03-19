Обстрел гражданской инфраструктуры в Донбассе нарушает международное право — МИД

Министерство иностранных дел РФ напомнило, что в Донбассе люди подрываются на минах и самодельных взрывных устройствах.

МИД РФ напомнил Киеву, что обстрелы гражданской инфраструктуры в Донбассе нарушают международно-правовые обязательства украинского государства. Москва подчеркивает необходимость восстановить поврежденные объекты инфраструктуры.

По информации МИД РФ, в Донбассе с перерывами работают фильтровальные и электрические станции, поэтому тысячи жителей остаются без питьевой воды, электричества и отопления.