Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

«Левый фронт» попытался поставить красивую точку в избирательной кампании, но затея провалилась.

Движение «Левый фронт», лидер которого Сергей Удальцов в феврале то становился доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина, то стремительно отказывался от этого почетного звания, решило в привычном стиле завершить неудачную для КПРФ кампанию - собрать митинг. Однако сохранить хорошую мину при плохой игре также не совсем получилось - на Суворовскую площадь в Москве собралось не более 250 человек, как сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Для сравнения, на митинге КПРФ 23 февраля было около 700 участников.

И хотя на брифингах руководство КПРФ заявляет, что довольно результатами призванного со стороны кандидата, цифры говорят сами за себя: нынешний результат миллионера ниже, чем был у коммунистов на предыдущих президентских выборах в 2012 году. По последним данным ЦИК, Грудинин набрал 11,8% голосов. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов шесть лет назад занял второе место с 17,18% голосов.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии, политолога Глеба Кузнецова, итоги выборов свидетельствуют о том, что дела в левом крыле далеко не так хороши, как они пытаются представить.

«Грудинин набрал в 1,5 раза меньше, чем Зюганов в 2012 году. Он не собрал даже своих коммунистов. Учитывая также невысокий результат лидера ЛДПР Жириновского, можно сказать, что наши политики старшего поколения и традиционные политические партии находятся в тяжелом кризисе,» — заявил эксперт корреспонденту ИА «Политика сегодня».

Впрочем, как отмечали многие политологи, раскол в стане коммунистов начался сразу после выдвижения Грудинина кандидатом на пост президента РФ. Некоторые не поддержали предложенного Зюгановым «варяга».

По словам Глеба Кузнецова, КПРФ рассчитывала сохранить свои 17% голосов, которые были у Зюганова в 2012 году, плюс привлечь новых избирателей за счет свежего лица.

«А выяснилось, что нет у них «своих». Павел Грудинин оказался не готовым к политике. Любая работа требует профессиональной подготовки. Ты должен уметь дебатировать, уметь находиться под давлением, уметь говорить с людьми на интересные им темы. Недостаточно просто сказать: «Выберите меня, потому что я такое хорошее новое лицо». История со всеми его зарубежными счетами — яркий пример неготовности», — сказал политолог.

По мнению собеседника агентства, сегодняшний митинг «Левого фронта» нужен был для красивой точки, но по сути стал провалом.