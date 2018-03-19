Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Программа стипендий по-прежнему открыта для студентов из РФ — посольство Великобритании

Программа стипендий по-прежнему открыта для студентов из РФ — посольство Великобритании

 Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

 Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Путин набрал большинство голосов в Варшаве

Путин набрал большинство голосов в Варшаве

 Президент Чехии поздравил Путина с переизбранием

Президент Чехии поздравил Путина с переизбранием
Программа стипендий по-прежнему открыта для студентов из РФ — посольство Великобритании

Программа стипендий по-прежнему открыта для студентов из РФ — посольство Великобритании

 Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

 Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Путин набрал большинство голосов в Варшаве

Путин набрал большинство голосов в Варшаве

 Президент Чехии поздравил Путина с переизбранием

Президент Чехии поздравил Путина с переизбранием
18:57   19 Марта 2018
Россия
122

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

«Левый фронт» попытался поставить красивую точку в избирательной кампании, но затея провалилась.

Движение «Левый фронт», лидер которого Сергей Удальцов в феврале то становился доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина, то стремительно отказывался от этого почетного звания, решило в привычном стиле завершить неудачную для КПРФ кампанию - собрать митинг. Однако сохранить хорошую мину при плохой игре также не совсем получилось - на Суворовскую площадь в Москве собралось не более 250 человек, как сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».  Для сравнения, на митинге КПРФ 23 февраля было около 700 участников. 

И хотя на брифингах руководство КПРФ заявляет, что довольно результатами призванного со стороны кандидата, цифры говорят сами за себя: нынешний результат миллионера ниже, чем был у коммунистов на предыдущих президентских выборах в 2012 году. По последним данным ЦИК, Грудинин набрал 11,8% голосов. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов шесть лет назад занял второе место с 17,18% голосов.

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии, политолога Глеба Кузнецова, итоги выборов свидетельствуют о том, что дела в левом крыле далеко не так хороши, как они пытаются представить.  

«Грудинин набрал в 1,5 раза меньше, чем Зюганов в 2012 году. Он не собрал даже своих коммунистов. Учитывая также невысокий результат лидера ЛДПР Жириновского, можно сказать, что наши политики старшего поколения и традиционные политические партии находятся  в тяжелом  кризисе,» — заявил эксперт корреспонденту ИА «Политика сегодня».  

Впрочем, как отмечали многие политологи, раскол в стане коммунистов начался сразу после выдвижения Грудинина кандидатом на пост президента РФ. Некоторые не поддержали предложенного Зюгановым «варяга». 

По словам Глеба Кузнецова, КПРФ рассчитывала сохранить свои 17% голосов, которые были у Зюганова в 2012 году, плюс привлечь новых избирателей за счет свежего лица. 

«А выяснилось, что нет у них «своих». Павел Грудинин оказался не готовым к политике. Любая работа требует профессиональной подготовки. Ты должен уметь дебатировать, уметь находиться под давлением, уметь говорить с людьми на интересные им темы. Недостаточно просто сказать: «Выберите меня, потому что я такое хорошее новое лицо». История со всеми его зарубежными счетами — яркий пример неготовности»,  — сказал политолог.   

По мнению собеседника агентства, сегодняшний митинг «Левого фронта» нужен был для красивой точки, но по сути стал провалом.

Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #сергей удальцов #левый фронт #павел грудинин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку Россия
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку
Внимательное изучение итогов выборов в регионах приводит к выводу о положительной динамике интереса граждан к политической жизни и поддержке лидера государства. Пример Центрального Федерального округа.
19:03   19 Марта 2018
55
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша Россия

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

18:57   19 Марта 2018
115
Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно Выборы президента 2018

Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно

16:47   19 Марта 2018
90
Усы при нем. Грудинин поставил новое условие, при котором сбреет растительность Россия

Усы при нем. Грудинин поставил новое условие, при котором сбреет растительность

14:58   19 Марта 2018
776
Новости smi2.ru
ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

 Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России