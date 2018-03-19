Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой России ситуацию в Сирии и на Украине в телефонном разговоре. Об этом сообщают в Елисейском дворце.

В коммюнике Елисейского дворца говорится, что Макрон поделился с Путиным серьезной озабоченностью ситуацией в Сирии в целом и частности отметил Африн и Восточную Гуту. Глава Франции призвал Россию сделать все возможное для прекращения вооруженной борьбы и потерь среди мирного населения.

По поводу Украины Макрон заявил, что Франция твердо придерживается принципов суверенности и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, поэтому он призвал к оперативному исполнению минских соглашений.