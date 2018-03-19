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17:54   19 Марта 2018
Весь мир
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Великобритания и Евросоюз согласовали условия переходного периода по Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали условия переходного периода по Brexit

Великобритания и Европейский союз составили текст соглашения об условиях переходного периода по Brexit. Об этом сообщили в Еврокомиссии в понедельник.

После данного заявления ЕК курс доллара снизился относительно корзины основных мировых валют, а курс фунта стерлингов продемонстрировал максимальный рост за последние два месяца: до 1,4089 доллара по сравнению с 1,3942 доллара в пятницу.

Координатор ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье заявил, что достигнутое соглашение стало решительным шагом к окончательной сделке по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Он заявил, что на этой неделе представит документ Еврокомиссии и группе по Brexit в Европарламенте, а в пятницу 23 марта документ будет рассмотрен Евросоветом.

Великобритания и Евросоюз согласовали условия переходного периода по Brexit

В соответствии с соглашением, переходный период в отношениях Великобритании и Евросоюза должен продлиться с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года. С начала этого срока Великобритания будет отстранена от участия в структурах власти ЕС, но до его конца будет оставаться частью единого рынка, таможенного союза и регулятивного пространства. среди достигнутых компромиссов соглашение, позволяющее избежать жесткой границы между Ирландией (входит в ЕС) и Северной Ирландией (входит в состав Великобритании).

Автор: Вячеслав Каширин
#евросоюз #brexit #европарламент #политика #еврокомиссия #весь мир
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