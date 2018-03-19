Выборы-2018: Путин призвал учесть позитивные моменты избирательной кампании
Действующий российский лидер Владимир Путин обсудит с другими кандидатами на президентский пост механизм учета позитивных моментов избирательной кампании.
По его словам, это необходимо для будущей практической работы не только исполнительной власти, но и законодательной. Путин отметил, что предвыборная кампания — период, связанный с «особыми эмоциями».
«Мы здесь не исключение никакое», — добавил Владимир Владимирович.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.