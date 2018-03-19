Выборы-2018: Путин призвал учесть позитивные моменты избирательной кампании

Действующий российский лидер Владимир Путин обсудит с другими кандидатами на президентский пост механизм учета позитивных моментов избирательной кампании.

По его словам, это необходимо для будущей практической работы не только исполнительной власти, но и законодательной. Путин отметил, что предвыборная кампания — период, связанный с «особыми эмоциями».

«Мы здесь не исключение никакое», — добавил Владимир Владимирович.