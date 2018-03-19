Россия сделает все для решения споров дипломатическим путем — Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделает все возможное, чтобы разрешить спорные ситуации с зарубежными партнерами дипломатическим путем, но отстаивая обеспечение национальных интересов.

На встрече с баллотировавшимися на пост главы государства Путин пообещал сделать все для урегулирования спорных вопросов с западом политико-дипломатическими средствами. При этом лидер отметил, что Россия всегда исходила и будет исходить и бороться за за обеспечение своих национальных интересов.

Путин выразил желание работать над этим вопросом на взаимоприемлемой основе с западными партнерами, в уважении друг к другу.