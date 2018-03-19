Плановое сокращение военных расходов не снизит обороноспособность России — Путин:

Запланированное на ближайшие два года сокращение оборонных расходов не вызовет снижение обороноспособности России, поскольку основные расходы для создания систем вооружений нового поколения уже позади. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с кандидатами в президенты РФ, участвовавшими в выборах 18 марта, Путин отметил, что основная работа сделана, но надо еще довести разработки до логического завершения, а также продолжить текущие разработки, о которых он «еще не говорил».

Президент также подчеркнул, что средств, выделенных на данные цели, достаточно: