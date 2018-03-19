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 Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Макрон поздравил Путина с переизбранием на выборах 

Макрон поздравил Путина с переизбранием на выборах 

 ПАСЕ вынуждена производить массовые сокращения в своем бюджете

ПАСЕ вынуждена производить массовые сокращения в своем бюджете
17:27   19 Марта 2018
Россия
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Плановое сокращение военных расходов не снизит обороноспособность России — Путин:

Плановое сокращение военных расходов не снизит обороноспособность России — Путин:

Запланированное на ближайшие два года сокращение оборонных расходов не вызовет снижение обороноспособности России, поскольку основные расходы для создания систем вооружений нового поколения уже позади. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с кандидатами в президенты РФ, участвовавшими в выборах 18 марта, Путин отметил, что основная работа сделана, но надо еще довести разработки до логического завершения, а также продолжить текущие разработки, о которых он «еще не говорил».

Президент также подчеркнул, что средств, выделенных на данные цели, достаточно:

«В этом смысле мы обеспечены, будем ритмично, по плану реализовывать все замыслы».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #вооружения #обороноспособность
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