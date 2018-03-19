Партийные интересы надо отодвинуть на второй план — Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что групповые и партийные предпочтения необходимо отодвинуть на второй план, а в основу положить долгосрочные национальные интересы.

По его словам, важно объединять усилия всех политических партий и общественных организаций, чтобы решить задачи, перед которыми Россия стоит, и преодолеть вызовы, с которыми страна столкнется.

«Это могут быть и непростые решения», — отметил Путин.