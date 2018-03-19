Партийные интересы надо отодвинуть на второй план — Путин
Российский лидер Владимир Путин заявил, что групповые и партийные предпочтения необходимо отодвинуть на второй план, а в основу положить долгосрочные национальные интересы.
По его словам, важно объединять усилия всех политических партий и общественных организаций, чтобы решить задачи, перед которыми Россия стоит, и преодолеть вызовы, с которыми страна столкнется.
«Это могут быть и непростые решения», — отметил Путин.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.