Россия настроена на взаимный конструктивный диалог со всеми государствами — Путин

Россия за конструктивный диалог со всеми странами, однако нужно, чтобы и они были заинтересованы в этом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия будет настраиваться на диалог сама и настраивать на него партнеров, но успех зависит не только от нее.