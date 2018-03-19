Россия настроена на взаимный конструктивный диалог со всеми государствами — Путин
Россия за конструктивный диалог со всеми странами, однако нужно, чтобы и они были заинтересованы в этом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия будет настраиваться на диалог сама и настраивать на него партнеров, но успех зависит не только от нее.
«Нужно, чтобы также как в любви, все стороны имели заинтересованность, в противном случае любви не получится», — сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ.