Макрон поздравил Путина с переизбранием на выборах 

Лидер Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ в понедельник.

Выборы президента РФ прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. Макрон поздравил Путина с победой и пожелал российскому государству успеха в политической модернизации, сообщили в Елисейском дворце.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что президент Макрон поздравил Путина и пожелал России и российскому обществу от лица Франции успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.