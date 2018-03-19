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 Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Макрон поздравил Путина с переизбранием на выборах 

Макрон поздравил Путина с переизбранием на выборах 

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17:21   19 Марта 2018
Весь мир
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Макрон поздравил Путина с переизбранием на выборах 

Макрон поздравил Путина с переизбранием на выборах 

Лидер Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ в понедельник.

Выборы президента РФ прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. Макрон поздравил Путина с победой и пожелал российскому государству успеха в политической модернизации, сообщили в Елисейском дворце.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что президент Макрон поздравил Путина и пожелал России и российскому обществу от лица Франции успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир #макрон #выборы2018
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