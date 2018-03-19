Выборы-2018: Путин назвал главную цель власти
Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что конечная цель власти — обеспечить благосостояние россиян и сократить количество тех, кто живет за чертой бедности.
По его словам, исполнительная власть акцентирует внимание на решение внутренних проблем страны. Необходимо обеспечить темпы экономического роста, придать российской экономике инновационный характер, решить конкретные вопросы, связанные со здравоохранением, образованием, науки и инфраструктуры.
«Это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет», — сказал Путин.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.