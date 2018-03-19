Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с выдворением украинскими властями из страны журналистки телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой.

Гончаровой также закрыли доступ для посещения страны на три года.

Захарова заявила, что такие действия Киева дискридитируют Украину как государство международного сообщества. Она добавила, что эти подобное поведение направлено на тотальную зачистку информации в стране.

Представитель МИД считает, что Европа практикует худшие тоталитарные практики устранения инакомыслия.

Она подчеркнула, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий. Поэтому российская сторона требует в ответ аналогичного отношения к отечественным медиасотрудникам на территории Украины.

В заключение дипломат заявила, что РФ призывает мировое сообщество решительно осудить репрессивную политику Украины касательно СМИ.