Россияне показали миру свое доверие к Путину, заявили в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член Центрального штаба ОНФ Николай Говорин заявил, что в ходе прошедших президентских выборов россияне показали всему миру, что доверяют главе РФ Владимиру Путину.

Говорин подчеркнул, что сильному государству нужен сильный руководитель. После выборов западные страны осознают настоящий рейтинг Путина, поскольку тот установил исторический рекорд, добавил политик.

В Госдуме также отметили, что более миллиона поддержавших Путина живут в Крыму. Количество проголосовавших говорит о правильности решения президента присоединить Крым к Российской Федерации. Говорин выразил уверенность, что вопросы противников Москвы после 18 марта отпадут.