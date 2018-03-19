Путин: Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений

Россия должна уделять должное обороноспособности страны, но не будет втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты РФ.

Путин подчеркнул, что Россия собирается, напротив, строить отношения с другими государствами так, чтобы они были конструктивными. Путин напомнил, что на 2018 и 2019 годы запланировано снижение оборонных расходов. Он выразил уверенность, что это не приведет к проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы для создания новейших систем вооружения были сделаны в предыдущие годы.