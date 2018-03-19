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16:37   19 Марта 2018
Россия
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Кабмин должен бесперебойно функционировать вплоть до мая — Медведев

Кабмин должен бесперебойно функционировать вплоть до мая — Медведев

Действующий состав правительства должен бесперебойно функционировать до окончания своих полномочий в мае. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания.

«Понятно, что действующий состав кабинета министров, завершающий по конституции свои полномочия при вступлении в должность новоизбранного президента, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы, сделать все, что необходимо для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами», — сказал премьер.

В соответствии с основным законом РФ, кабмин слагает свои полномочия перед вновь вступившим на пост президентом. Инаугурация президента России состоится в начале мая — по истечении срока действующего президента. На выборах главы государства 18 мая действующий президент России Владимир Путин был переизбран на следующий срок.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #медведев #политика #кабмин #инаугурация
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