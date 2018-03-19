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Россия
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Националиста Дацика приговорили к трем годам колонии за «голый марш» проституток

Националиста Дацика приговорили к трем годам колонии за «голый марш» проституток

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 19 марта, приговорил к трем годам и пяти месяцам колонии строгого режима националиста Вячеслава Дацика.

В мае 2016 года Дацик заставил сотрудниц и посетителей борделя пройтись голыми до ближайшего отдела полиции. Следствие выяснило, что Дацик угрожал людям металлическом обрезком, украл деньги из сейфа и избил трех женщин. Суд признал Вячеслава Дацика виновным и приговорил к тюремному сроку.

Автор: Анатолий Кубарев
#санкт-петербург #происшествия #националист #дацик
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