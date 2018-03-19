Титов поздравил Путина с победой и переизбранием 

Кандидат в президенты РФ от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов поздравил действующего президента Владимира Путина с переизбранием на выборах президента РФ.

Он признался, что не сомневался в таком результате, однако не рассчитывал, что он будет настолько убедительным. Действующий президент РФ Владимир Владимирович Путин достиг результата 76,68 процентов по итогам обработки 99,94 процентов протоколов.

Путин одерживает победу на нынешних выборах президента РФ в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на информационном экране в информационном центре ЦИК РФ.

Титов поздравил Путина с победой и рассказал, что когда входил в кампанию не сомневался, что действующий президент победит, но победа оказалась более убедительной, чем он предполагал. По его словам, выборы были платформой, спомощью которой больше людей смогли узнать о «Стратегии роста», поэтому он считает, что они прошли очень успешно.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул важность того, чтобы экономическая политика отвечала сегодняшнему дню и уровню цен на нефть, который существует на рынке. Также он выразил желание проведения третьего раунда экономического совета при президенте, на котором он мог бы еще раз изложить свою позицию.