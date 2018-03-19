РФПИ: Победа Путина привлечет в экономику 25-30 миллиардов долларов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что победа Путина на президентских выборах позволит привлечь в экономику России в среднесрочной перспективе 25-30 миллиардов долларов.

Голосование провели в воскресенье, 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Владимирович Путин достиг результата 76,68 процентов по итогам обработки 99,94 процентов протоколов. Это рекордный процент в его политической карьере.

Дмитриев сообщил, что подведение итогов голосования позволит институциональным инвесторам вернуться к активной реализации проектов в России, которая в среднесрочной перспективе может создать дополнительный приток в размере 25-30 миллиардов долларов в экономику РФ.

Глава РФПИ назвал итоги голосования свидетельством продолжения экономической политики, которая направлена на осуществление инвестиционного потенциала.

Он подчеркнул, что существующий мандат позволит воплотить в жизнь идеи, которые Путин озвучивал в послании Федеральному собранию. А именно развивать инфраструктуры, технологии и человеческий капитал.