Премьер-министр РФ поручил доработать инициативы в рамках поручений президента

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству доработать дополнительные инициативы в рамках исполнения поручений по итогам послания российского лидера Федеральному Собранию.

По его словам, президент РФ подписал список поручений, в котором есть пункты, относящиеся к компетенции правительства. Глава РФ поручал определить кадастровую стоимость имущества, налоги на доходы физлиц, правовой статус самозанятых.

Премьер-министр РФ поручил правительству предложить меры по совершенствованию условий предпринимательской деятельности. Медведев отметил, что еще одно поручение президента касается темпов роста инвестиций в основной капитал, но это «сложная тема для правительства».