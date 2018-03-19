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Apple запустит производство собственного MicroLED дисплея — Bloomberg

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16:13   19 Марта 2018
Весь мир
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Apple запустит производство собственного MicroLED дисплея — Bloomberg

Apple запустит производство собственного MicroLED дисплея — Bloomberg

Корпорация Apple разрабатывает собственный дисплей с использованием перспективной технологии MicroLED. Через несколько лет планируется начать производство. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что новое производство позволит Apple отказаться от закупки этого вида комплектующих у других компаний. Это конкурирующие Samsung и LG.

Экраны MicroLED используют более передовые светоизлучающие компоненты, чем дисплеи OLED, которые производит Apple. Технология позволяет создавать устройства с более тонкими и яркими экранами, при этом потребляющие меньше энергии при более качественной цветопередаче. В Bloomberg считают, что устройства Apple с такими экранами могут поступить в продажу не ранее чем через пару лет. В агентстве полагают, что сначала дисплеями нового типа будут оснащать «умные часы» Apple Watch и только после этого - смартфоны.

Инженерам Apple впервые удалось изготовить полнофункциональные экраны MicroLED для будущих часов Apple Watch в конце прошлого года. Руководство корпорации недавно одобрило продолжение разработки этих дисплеев в течение следующих двух лет для их установки на другие устройства.

Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #весь мир #apple #microled
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