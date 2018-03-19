Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Россия сделает все для решения споров дипломатическим путем — Путин

Россия сделает все для решения споров дипломатическим путем — Путин

 Партийные интересы надо отодвинуть на второй план — Путин

Партийные интересы надо отодвинуть на второй план — Путин
Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

 Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Великобритания и Евросоюз согласовали условия переходного периода по Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали условия переходного периода по Brexit

 Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии и на Украины

Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии и на Украины
Россия сделает все для решения споров дипломатическим путем — Путин

Россия сделает все для решения споров дипломатическим путем — Путин

 Партийные интересы надо отодвинуть на второй план — Путин

Партийные интересы надо отодвинуть на второй план — Путин
Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

Захарова призывает мировое сообщество осудить репрессивную политику Украины

 Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Великобритания и Евросоюз согласовали условия переходного периода по Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали условия переходного периода по Brexit

 Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии и на Украины

Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии и на Украины
16:31   19 Марта 2018
Весь мир
48

ПАСЕ вынуждена производить массовые сокращения в своем бюджете

ПАСЕ вынуждена производить массовые сокращения в своем бюджете

ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа российской стороны платить часть своего взноса за 2018 год.

Сообщает РИА Новости.

В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ говорится, что проблемы бюджета Ассамблеи осложнились в связи с решениями, которые принял Комитетом министров. Россия отказалась выплатить первую треть взноса в соответствии с бюджетом 2018 года.

В документе указано, что в 2018 году бюджет составляет менее 17,5 миллионов евро, при этом отмечается, что в этом году бюджет заморожен на 9 процентов. Таким образом дефицит составляет полтора миллиона евро.

ПАСЕ крайне недовольны тем, что организация «вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений».

Напомним, что отношения между Российской Федерацией и Советом Европы уже несколько лет находятся в сложном периоде. Конфликт обострился в период с 2015 по 2015 года, когда парламентариев с российской стороны лишили права голоса и ряда других прав на сессиях. Такие действия были совершены из-за несогласия с позицией России по Крыму. Кремль многократно высказывал предложения по выходу из кризиса, среди которых была инициатива документального закрепления в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций, на которую ПАСЕ никак не отреагировал.

В конце июня 2017 года конфликт усугубился и Россия заявила о том, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до момента восстановления в полном объеме полномочий делегации в ПАСЕ. При этом российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #пасе #политика #бюджет #весь мир #совет европы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно Выборы президента 2018
Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно
Сообщений о нарушениях было меньше, чем в 2011 году. И верить стоит меньше, чем проценту из них.
16:47   19 Марта 2018
43
Усы при нем. Грудинин поставил новое условие, при котором сбреет растительность Россия

Усы при нем. Грудинин поставил новое условие, при котором сбреет растительность

14:58   19 Марта 2018
471
Абсолютно убежден. Грудинин признал победу Путина Россия

Абсолютно убежден. Грудинин признал победу Путина

14:43   19 Марта 2018
152
ЦИК закрыл все лазейки для фальсификаций, сделав выборы самыми легитимными Россия

ЦИК закрыл все лазейки для фальсификаций, сделав выборы самыми легитимными

14:03   19 Марта 2018
7375
Новости smi2.ru
ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

 Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

 Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России