ПАСЕ вынуждена производить массовые сокращения в своем бюджете

ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа российской стороны платить часть своего взноса за 2018 год.

Сообщает РИА Новости.

В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ говорится, что проблемы бюджета Ассамблеи осложнились в связи с решениями, которые принял Комитетом министров. Россия отказалась выплатить первую треть взноса в соответствии с бюджетом 2018 года.

В документе указано, что в 2018 году бюджет составляет менее 17,5 миллионов евро, при этом отмечается, что в этом году бюджет заморожен на 9 процентов. Таким образом дефицит составляет полтора миллиона евро.

ПАСЕ крайне недовольны тем, что организация «вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений».

Напомним, что отношения между Российской Федерацией и Советом Европы уже несколько лет находятся в сложном периоде. Конфликт обострился в период с 2015 по 2015 года, когда парламентариев с российской стороны лишили права голоса и ряда других прав на сессиях. Такие действия были совершены из-за несогласия с позицией России по Крыму. Кремль многократно высказывал предложения по выходу из кризиса, среди которых была инициатива документального закрепления в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций, на которую ПАСЕ никак не отреагировал.

В конце июня 2017 года конфликт усугубился и Россия заявила о том, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до момента восстановления в полном объеме полномочий делегации в ПАСЕ. При этом российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов.