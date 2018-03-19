Выборы президента РФ запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений — НОМ
Федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» (НОМ), сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова заявила, что прошедшие выборы запомнятся рекордным количеством фейковых нарушений.
В ассоциации считают, что голосование прошло честно и согласно нормам действующего законодательства. Выборы также запомнятся беспрецедентным количеством заявлений о якобы нарушениях.
Голосование прошло 18 марта, в воскресенье. Российский лидер Владимир Путин набрал рекордные 76% голосов избирателей.