Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

Внимательное изучение итогов выборов в регионах приводит к выводу о положительной динамике интереса граждан к политической жизни и поддержке лидера государства. Пример Центрального Федерального округа.

Так исторически сложилось, что соседние с Москвой регионы на выборах не отличались активностью избирателей. Это каждый раз сказывалось на явке. Однако состоявшиеся 18 марта выборы президента РФ можно считать политическим «будильником»: почти во всех центральных областях люди активно шли на избирательные участки. Явка в абсолютном большинстве регионов была больше, чем прогнозировали социологи, и превысила показатели выборов 2012 года.

Например, Владимирская область попала включил в ТОП-10 субъектов РФ, показавших наиболее резкий скачок по явке: она увеличилась на 11,9%. В Брянской области — рост на 13%. С учетом корректирующего коэффициента чистоты результата (рассчитывается, исходя из уровня нарушений, количества избирателей, уровня урбанизации) Брянская область занимает лидирующие позиции (73,6%) , на втором месте - Белгородская область (68,8), на третьем - Тульская (62,3%).

Как отметил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков в беседе с ИА «Политика Сегодня», явка на выборах - показатель работы региональных властей.

«Это результат того, как активно сработали губернаторы, администрация региона. Активно и, что важно, без нарушений законодательства. В Тульской области — это результат феномена появления нового губернатора», — сказал Сучков.

Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина выросла во всех регионах Центрального Федерального округа. Это показывает сводная статистика данных в сравнении с результатами голосования в 2012 году.

«Сложилось несколько факторов, — пояснил Евгений Сучков. — Реальная популярность Путина и до начала кампании была высокой, что подтверждали рейтинги. Наложились еще дополнительные факторы: слабость оппонентов, события во внешней политике, которые сплотили существенное число избирателей вокруг Путина».

Лидерами по этому показателю стали Брянская, Липецкая, Тульская, Рязанская области. Причем в Тульской число проголосовавших за Путина выросло на 60 тысяч человек по сравнению с 2012 годом, хотя при этом число зарегистрированных избирателей сократилось на 56 тысяч человек.

Не последнюю роль в активности нередко «спящих» околостоличных регионов сыграл информационный фон. Экспертное сообщество однозначно в оценке: по сравнению с выборами-2012 текущая электоральная кампания освещалась в позитивном ключе, фон был чище. Отметили это из международные наблюдатели. Их в ЦФО было несколько десятков: из США, Болгарии, Франции, Чехии. Не сработали и провокации так называемой «оппозиции» - региону удалось избежать скандалов.

Отдельно стоит упомянуть окончательную потерю «красным поясом» — регионов традиционно поддерживающих левых кандидатов —Тульской области. Итоговый результат кандидата от КПРФ Павла Грудинина в ней (9,48%) ниже общероссийского (11,8%). Грудинин также «проиграл» тут и Геннадию Зюганову, который в 2012 году набрал в Тульской области 16,95%.