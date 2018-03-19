Президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах, заявил, что подумает о том, как сохранить авторитет и потенциал своих доверенных лиц.

Политик сообщил об этом на встрече с сопредседателями предвыборного штаба. На голосовании Путин набрал рекордные 76% голосов россиян.

Главный внештатный детский гематолог министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев заявил, что к доверенным лицам в регионах выказывали высоких авторитет. К ним прислушивалась даже администрация населенных пунктов. Его слова привели РИА Новости.