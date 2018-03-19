Лукашенко обсудил с Путиным график контактов на высшем уровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили график предстоящих встреч и контактов на высшем уровне, в том числе заседание Высшего госсовета Союзного государства.

После того, как Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента страны, лидеры государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Политики договорились, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске. Также был поднят вопрос о работе Евразийского экономического союза.

Напомним, что Путин лидирует на состоявшихся выборах, набрав 76,68% после обработки 99,94% бюллетеней.