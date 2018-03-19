Информационную войну против РФ вывели на новый уровень — Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, что информационную войну против РФ вывели на новый уровень.
По его словам, она приобретает характер безостановочной эшелонированной инфо-агрессии. Пушков добавил, что антироссийскую информационную войну обсудят в четверг, 22 марта, в ходе «круглого стола» комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации.
Информационная война против России выведена на новый уровень: она приобретает характер эшелонированной инфо-агрессии нон-стоп. Это станет предметом обсуждения в ближайший четверг на "круглом столе" Комиссии Совфеда по информационной политике.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 19, 2018