Информационную войну против РФ вывели на новый уровень — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, что информационную войну против РФ вывели на новый уровень.

По его словам, она приобретает характер безостановочной эшелонированной инфо-агрессии. Пушков добавил, что антироссийскую информационную войну обсудят в четверг, 22 марта, в ходе «круглого стола» комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации.