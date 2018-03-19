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15:28   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Победа Путина означает продолжение России движения вперед — Медведев

Победа Путина означает продолжение России движения вперед — Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что высокая поддержка избирателей действующего президента РФ Владимира Владимировича Путина говорит о том, что Россия продолжит развиваться и двигаться вперед.

Медведев напомнил, что все кандидаты предлагали разные программы. На выборах, которые проходили в минувшее воскресенье, люди выбирали по какому из предложенных вариантов будет жить страна. Он отметил, что по предварительным подсчетам Центризбиркома, большая часть российских граждан выразила свою поддержку действующему президенту Путину. 

Премьер считает, что такое волеизъявление обеспечило стране продолжение развития и движение вперед.

«Работы будет достаточно», — заключил Медведев на совещании с вице-премьерами.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #медведев #политика #выборы 2018
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