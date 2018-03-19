Матвиенко: Совфед утвердит план реализации послания Федеральному Собранию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента подготовила проект плана реализации послания президента Федеральному собранию.
Он будет утвержден сразу же после внесения коррективов экспертами и специалистами в различных сферах.
По заявлению Матвиенко, план должен стать «дорожной картой» каждого сенатора. Спикер также напомнила, что парламенту необходимо создать нормативно-правовую базу, которая поможет оперативно достигать целей, поставленных в послании.