Президентские выборы в РФ проводились открыто — наблюдатели ОБСЕ
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили, что президентские выборы в РФ проходили в «чрезмерно контролируемой» среде.
Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что выборы российского лидера проходили открыто, но при этом представители международной организации считают «чрезмерным» контроль за ходом голосования. О чем именно идет речь, наблюдатели ОБСЕ не уточнили.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.