Президентские выборы в РФ проводились открыто — наблюдатели ОБСЕ

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили, что президентские выборы в РФ проходили в «чрезмерно контролируемой» среде.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что выборы российского лидера проходили открыто, но при этом представители международной организации считают «чрезмерным» контроль за ходом голосования. О чем именно идет речь, наблюдатели ОБСЕ не уточнили.