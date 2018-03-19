Журналист Шевченко хочет побороться за кресло мэра Москвы

Выборы градоначальника состоятся в сентябре 2018 года.

Журналист, доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко вошел во вкус политики и теперь намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Об этом он заявил накануне в сети и подтвердил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Собянин достойный соперник», — сказал телеведущий.

Выборы мэра столицы пройдут в сентябре 2018 года. Ранее действующий градоначальник Сергей Собянин заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.