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 Мы не позволим украсть у нас нашу страну — Президент Молдавии 

Мы не позволим украсть у нас нашу страну — Президент Молдавии 
15:12   19 Марта 2018
Весь мир
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Мы не позволим украсть у нас нашу страну — Президент Молдавии 

Мы не позволим украсть у нас нашу страну — Президент Молдавии 

Глава Молдовы Игорь Николаевич Додон заявил, что абсолютное большинство граждан Молдавии выступают против объединения с Румынией.

Додон в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что большинство народа Молдавии хотят сохранить молдавскую государственность.

Он считает, что за организацией митинга за объединение с Румынией, который в народе уже прозвали «прорумынский майдан», стоят внешние силы из Румынии, стремящиеся поглотить Молдовию, а также внутренние, желающие ликвидировать страну.  По его словам, в Молдавии значительная часть элиты, которая на протяжении многих лет контролирует систему образования , отрицает существование своего народа, страны и языка. В качестве примера президент привел изучении истории в школах: вместо истории Молдавии изучается предмет «История румын». Он добавил, что унионисты занимают высокие позиции в элите страны, на которых контролируют университетские кафедры и Академию наук. 

Мы не позволим украсть у нас нашу страну — Президент Молдавии 

Додон подчеркнул, что не смотря на это, такая элита составляет явное меньшинство в молдавском обществе. По статистике всех последних опросов и рейтингов, присоединение к Румынии поддерживают всего 20 процентов людей. Однако, по словам молдавском лидера, данное меньшинство ведет крайне активную деятельности, которую стимулируют за пределами Молдовы. Одним из главных лиц, разжигающих унионистские настроения в Молдове, Додон назвал бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

Мы не позволим украсть у нас нашу страну — Президент Молдавии 

Комментируя слухи о регионах Молдавии, якобы уже заявивших о готовности перехода в состав Румынии, глава государства сказал, что подписи многих местных советников были получены обманным путем. Главы части населенных пунктов подписывали данные декларации не ориентируясь на мнение населения данных городов и сел. Поэтому сейчас там начинаются волнения, протесты и возмущения. Все это результат  деятельности унионистов, которые смогли получить нелегальными путями подписи в 100 местных и районных советах.

Более 250 районных советов и глав местных властей подписали декларации в поддержку государственности Республики Молдова, что лишний раз говорит о том, что подавляющее большинство молдавского общества, вне зависимости от этнической принадлежности, выступает категорически против объединения с Румынией.

Автор: Екатерина Розина
#молдавия #политика #румыния #общество #весь мир #унионисты
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