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Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава ДНР поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

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15:09   19 Марта 2018
Россия
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Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Сирийский лидер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Текст поздравления опубликовал официальный телеграм-канал правительства Сирийской Арабской Республики. В телеграмме Асад отметил доверие граждан РФ к Путину, что является результатом его честного труда на благо страны. Россия борется с терроризмом, в частности, в Сирии.

Путин также стремится добиться справедливости на мировой арене на основе равенства всех наций, добавил сирийский лидер. Президент России в прошедшем голосовании набрал рекордные 76% голосов избирателей.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #сирия #политика #башар асад #весь мир #выборы2018
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