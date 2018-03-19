Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Сирийский лидер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Текст поздравления опубликовал официальный телеграм-канал правительства Сирийской Арабской Республики. В телеграмме Асад отметил доверие граждан РФ к Путину, что является результатом его честного труда на благо страны. Россия борется с терроризмом, в частности, в Сирии.

Путин также стремится добиться справедливости на мировой арене на основе равенства всех наций, добавил сирийский лидер. Президент России в прошедшем голосовании набрал рекордные 76% голосов избирателей.