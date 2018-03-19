Выборы-2018: Путин надеется продолжить работу с сопредседателями штаба

Российский лидер Путин на встрече с сопредседателями избирательного штаба заявил, что надеется на дальнейшую совместную работу.

Владимир Владимирович поблагодарил их за работу. Среди доверенных лиц Путина были представители сферы здравоохранения образования, науки и производства. По его словам, они продолжат совместную работу. Будут не только обсуждать вопросы развития РФ, но и активно участвовать в их реализации.