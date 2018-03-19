Выборы-2018: Путин надеется продолжить работу с сопредседателями штаба
Российский лидер Путин на встрече с сопредседателями избирательного штаба заявил, что надеется на дальнейшую совместную работу.
Владимир Владимирович поблагодарил их за работу. Среди доверенных лиц Путина были представители сферы здравоохранения образования, науки и производства. По его словам, они продолжат совместную работу. Будут не только обсуждать вопросы развития РФ, но и активно участвовать в их реализации.
«Это была большая работа»: Путин встретился в Кремле с сопредседателями своего избирательного штаба pic.twitter.com/slXSCqWgVG— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 19, 2018