Абэ и Путин намерены сотрудничать в деле денуклеаризации КНДР

Глава правительства Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны подтвердили взаимодействие стран по КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в сообщении японского МИД.

Отмечается, что российский и японский лидеры подтвердили намерение тесно сотрудничать в деле денуклеаризации КНДР на фоне подготовки к саммитам между Сеулом и Пхеньяном, а также Пхеньяном и Вашингтоном.

Также во время разговора Абэ поздравил Путина с победой на прошедших выборах. Он также заверил российского лидера в готовности развивать двустороннее сотрудничество стран.