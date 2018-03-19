Путин: Основной целью нового президентского срока станет обеспечение роста экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью нового срока станет обеспечение роста экономики страны и внутренняя повестка в целом.

Глава государства также отметил, что продолжится работа над обеспечением обороноспособности страны и решением вопросов безопасности.

По словам Путина, очень важно обеспечить российской экономике должные темпы роста. Однако, как он отметил, вопросы развития касаются не только экономической сферы, но и сфер здравоохранения, образования, промышленности. Все это поможет значительно поднять уровень жизни россиян.