Выборы-2018: информационный центр ЦИК РФ завершил работу

Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ, куда с позднего вечера субботы, 17 марта, до середины понедельника, 19 марта, стекались все оперативные данные о президентских выборах, завершил работу.

Последний брифинг для журналистов и экспертов в информцентре ЦИК РФ завершился в 13:15 по московскому времени. Для работы аккредитовали журналистов не только российских, но и зарубежных СМИ.

В воскресенье, 18 марта, информационный центр ЦИК России в режиме реального времени предоставлял информацию о предварительных итогах выборов президента страны.