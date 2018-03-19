Выборы-2018: информационный центр ЦИК РФ завершил работу
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ, куда с позднего вечера субботы, 17 марта, до середины понедельника, 19 марта, стекались все оперативные данные о президентских выборах, завершил работу.
Последний брифинг для журналистов и экспертов в информцентре ЦИК РФ завершился в 13:15 по московскому времени. Для работы аккредитовали журналистов не только российских, но и зарубежных СМИ.
В воскресенье, 18 марта, информационный центр ЦИК России в режиме реального времени предоставлял информацию о предварительных итогах выборов президента страны.
Согласно этим данным, на первом месте кандидат Владимир Путин с 56 206 514 или 76,66 %, на втором – Павел Грудинин (8 648 147 голосов, 11,80%), на третьем – Владимир Жириновский (4 151 063, 5,66%) pic.twitter.com/OvbchrFp7o— ЦИК России (@CIKRussia) 19 марта 2018 г.