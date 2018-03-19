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14:36   19 Марта 2018
Весь мир
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Варшава может выслать российских дипломатов — замглавы МИД Польши

Варшава может выслать российских дипломатов — замглавы МИД Польши

Польские власти в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обсуждают возможность высылки из страны российских дипломатов. Об этом сообщила Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, помимо высылки дипломатов в Варшаве также планируют ввести санкции против российских компаний и чиновников. Дискуссии по этому вопросу, утверждает издание, начались еще на прошедшей неделе, но принятие решения откладывали до получения результатов выборов президента России.

Источники газеты сообщили, что правительство Польши считает лучшим решением совместные действия против РФ на уровне ЕС. Однако если европейские власти не смогут прийти к единому решению, то Варшава введет ограничительные меры в одностороннем порядке.

Ранее замглавы МИД Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава попытается убедить Берлин свернуть проект строительства газопровода «Северный поток — 2» на фоне «дела Скрипаля». Он пояснил, что данный инцидент дает повод задуматься, является ли Россия «партнером, который заслуживает доверия».

Автор: Вячеслав Каширин
#польша #санкции #политика #весь мир #шиманьский #скрипаль
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