Путин встретится с российскими призерами Паралимпиады-2018

Во вторник, 20 марта, президент России Владимир Путин собирается встретиться с российскими паралимпийцами, которые приняли участие в Играх в Пхенчхане.

Напомним, что спортсмены выступали на Паралимпиаде под нейтральным флагом в связи с отстранением Паралимпийского комитета РФ. Российские паралимпийцы заняли втрое место в неофициальном медальном зачете. Всего атлеты завоевали 24 медали.

За медали спортсмены получат денежные вознаграждения: 4 миллиона за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона за бронзу.