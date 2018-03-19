Абсолютно убежден. Грудинин признал победу Путина

Кандидат в президенты от КПРФ готов рассмотреть предложения о государственных постах.

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин на пресс-конференции признал победу действующего главы государства Владимира Путина, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил», — сказал Грудинин, набравший по последним данным ЦИК 11,8% голосов избирателей.

При этом бизнесмен назвал прошедшие выборы «грязными», обвинив в этом журналистов: «забытые» и всплывающие зарубежные счета Грудинина были одной из самых популярных тем изданий.

Павел Грудинин признался, что готов обсуждать с Владимиром Путиным некоторые положения предвыборной программы КПРФ, а также готов рассмотреть все предложения относительно постов на государственной службе.

По предварительной информации ЦИК, Владимир Путин набрал 76,6% голосов. Окончательные итоги Центризбирком огласит в течение десяти дней, как того требует закон.