Усы при нем. Грудинин поставил новое условие, при котором сбреет растительность

Обещание избавиться от растительности на лице миллионер от КПРФ дал во время интервью популярному журналисту Юрию Дудю.

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин заявил, что сразу сбреет усы, как только журналист Юрий Дудь на камеру скажет, что прошедшие выборы главы государства были честными. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Напомним, в начале февраля 2018 года бизнесмен дал интервью популярному журналисту, в котором они заключили пари: если Грудинин на выборах наберет менее 15 % голосов, он сбреет усы. Свидетелями спора стали почти шесть миллионов человек - именно столько посмотрели разговор Дудя с кандидатом от КПРФ на сегодня.

По последним данным ЦИК, Павел Грудинин набрал на выборах 11,8%.

На пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил наличие растительности на лице своего подопечного.

«Усы.. Ну можно. При всём, что на одном участке его поддержали 55%, а на другом — 66%", — сказал Зюганов.

И добавил, что теперь можно еще бороду опустить.

Грудинин в свою очередь поставил новое условие журналисту.

«Как только скажет Дудь, что эти выборы были честными на камеру, я сразу сбрею усы», — сказал бизнесмен.

На пресс-конференции Грудинин заявил, что «абсолютно убежден», что победил Владимир Путин, но при этом назвал выборы грязными, обвинив в этом СМИ, которые рассказывали о зарубежных счетах бизнесмена, и чиновников.