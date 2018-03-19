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14:59   19 Марта 2018
Весь мир
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Тунис может стать новой «столицей» «Исламского государства» — СМИ

Тунис может стать новой «столицей» «Исламского государства» — СМИ

Тунис может пережить новую волну активности террористов и стать новой «столицей» «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Боевики уже сейчас стекаются в это государство, ставшее удобной площадкой для распространения идей радикального исламизма. Издание ФАН напомнило, что в 2010 году началась «арабская весна». В декабре активист устроил акт самосожжения, результатом которого стали массовые демонстрации. К январю 2011 года президента Туниса Зина Аль-Абидин Бен Али свергли. Политик вместе со своей семьей вынужденно бежал из государства.

За семь лет страной управляли четыре человека, но ни о какой стабильности речи не шло. Массовые волнения 2018 года стали самыми крупными за все время. Около 800 человек арестовали по подозрению в насилии, мародерстве, вандализме. 100 полицейских получили ранения. После инцидентов политологи вспомнили о возвращении «арабской весны» в Тунис.

Террористическая активность за эти годы в стране так же не пошла на убыль. Экстремисты устраивали теракты, вину за которые на себя брало только «Исламское государство». Крупнейшие акции прошли в первой половине 2015 года — террористы напали на музей Бардо (погибли 20 человек) и расстреляли туристов в городе Сусс (жертвами стали 70 человек). Менее крупными инцидентами стали нападения экстремистов на правительственные силовые ведомства. Власти Великобритании присылали свои войска для урегулирования ситуации в стране.

Тунис может стать новой «столицей» «Исламского государства» — СМИ

Но все же силы «Исламского государства» в этом регионе растут. Боевики бегут из Ирака, Сирии, Ливии, Алжира и Египта. Многие члены ИГ вербуются в самом Тунисе. Касан Бин Али Абдул Салам, один из основателей организации, как раз выходец республики. Во время «арабской весны» он уехал в Сирию, где занимал крупные должности в террористической организации. Попутно он работал на разведку Израиля.

Глава ИГ Абу Бакр Аль-Багдади дал указание своим сторонникам взять прицел на Тунис как раз перед разгромом ИГ в Сирии. Эти сведения опубликовало издание Asharq Al Awsat, сославшись на документы в ливийских командных пунктах «Исламского государства».

Подводя итоги вышесказанного, Тунис может стать новой главной базой террористической группировки на Ближнем Востоке. На это указывают и источники из республики, сообщающие о приездах отрядов террористов в Тунис.

Тунис может стать новой «столицей» «Исламского государства» — СМИ

Благодаря работе ВКС РФ и правительственной армии САР «Исламское государство» в Сирии потерпело серьезное поражение, но не было искоренено полностью. Главы организации расширяют численность группировки, орудуя прежде всего в странах Северной Африки.

Автор: Павел Никифоров
#терроризм #сирия #политика #исламское государство #весь мир #тунис
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