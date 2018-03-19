Визовый центр Британии в Петербурге осуществляет прием и выдачу документов

Визовый центр Великобритании в Санкт-Петербурге продолжает вести работу по приему и выдаче документов. Такую информацию опубликовали на сайте центра.

В сообщении говорится, что в связи с высылкой из России 23 британских дипломатов закроется генконсульство в Санкт-Петербурге, но это никак не повлияет на на оформление виз. Визовый центр продолжает принимать и выдавать документы в прежнем режиме.

В центре напомнили, что нет никаких ограничений на оформление виз для граждан РФ в Петербурге, но предупредили, что произошедшее повлияет на скорость принятия решений по визам. Поэтому сотрудники центра советуют начинать процесс оформления документов заранее, минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки.

Ранее МИД РФ сообщал об отзыве согласия на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Петербурге.