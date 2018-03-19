Санкции против Шредера стоит обсуждать осторожно — глава Минобороны ФРГ об идее Климкина

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен со скепсисом отозвалась об идее министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего ввести санкции против экс-канцлера Герхарда Шредера. Об этом она заявила в беседе с журналистами таблоида Bild.

Ведущие эфира предложили Ляйен продолжить фразу «санкции против Шредера…». Она ответила, что данный вопрос стоит обсуждать с большой осторожностью и исключительно после соответствующей проверки.

Ранее Климкин в интервью тому же таблоиду заявил, что санкции Запада должны касаться также и тех лиц, которые лоббируют проекты Москвы за рубежом. При этом он упомянул Шредера. Украинский дипломат назвал его «самым важным лоббистом Путина».

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годы. В 2000 году впервые произошла личная встреча Шредера и президента России Владимира Путина. С тех пор их связывает большая дружба.