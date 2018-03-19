Путин набрал 76,68 процентов голосов по результатам обработки 99,94 процентов протоколов

Действующий президент РФ Владимир Владимирович Путин достиг результата 76,68 процентов по итогам обработки 99,94 процентов протоколов.

Путин одерживает победу на нынешних выборах президента РФ в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на информационном экране в информационном центре ЦИК РФ.

Голосование провели в воскресенье, 18 марта. Предварительные результаты голосования обновляются в информационном центре ЦИК в онлайн режиме всю ночь с 18 на 19 марта.