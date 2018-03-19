Путин и Абэ обсудили подписание мирного договора

Министерство иностранных дел Японии сообщает, что состоялись телефонные переговоры премьер-министра страны Синдзо Абэ с главой российского государства Владимиром Путиным.

Во время телефонного разговора Абэ поздравил российского лидера с победой на прошедших выборах президента. Он также сообщил о готовности развивать двустороннее сотрудничество стран. Отмечается, что политики обсудили нюансы заключения мирного договора, а также возможность реализации совместной экономической деятельности на островах Северных территорий (Курильские острова).